Sezonun en gözde sebze ve meyveleri mutfaklarda başrolü ele geçiriyor.

Hazırlayan: Elif Edes Tapan



Malzemeler

• Yeşil, siyah, pembe üzüm

• 2 yemek kaşığı toz ceviz

• 300 gr karamela

• 2 kaşık krema veya karamel sos

Hazırlanışı

Üzümleri yıkayıp kurulayın, üstlerine çeşitli çubuklar takın. Karamela ve kremayı ısıtın. Hazır karamel sos kullanılıyorsa ısıtıp üzümleri batırın, fazlasını da akıtın. En son cevize bulayarak yağlı kağıda dizin. Serin bir yerde bekletin. Hazırladıktan kısa bir süre sonra servis yapmayı ihmal etmeyin.