Fındık ve karamelin uyumuyla nefis tatlı tarifi

Malzemeler:

1 lt süt

1/2 su bardağı toz şeker

2 yumurtanın sarısı

4 tepeleme yemek kaşığı un

1 paket vanilya

25 g tereyağı

1/2 su bardağı iri çekilmiş fındık

Karamel için

1/2 su bardağı toz şeker



Hazırlanışı:

Süt, şeker, yumurta sarısı ve unu orta boy bir tencereye koyun. Mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika, karışım pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Karışımı kısık ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, katılaşıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alıp bir kenarda bekletin. Karamel için şekeri büyük bir çelik cezveye aktarıp, kısık ateşte, sık sık karıştırarak eritin. Şeker tamamen eriyince sulanacak, daha sonra da rengi koyulaşıp, kahverengi olacak şekilde hazırlayın. Karamelleşen şekeri hemen ocaktan alın ve kaynar haldeki muhallebinin içine aktarıp, hızlıca karıştırın. Vanilyayı ve tereyağını ekleyip, mikser yardımıyla 4-5 dakika daha çırpmaya devam edin. Son olarak dövülmüş fındık ekleyip karıştırın. Muhallebiyi kuplara ya da kaselere paylaştırıp, buzdolabında 2-3 saat kadar bekletin. Soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.