Tatlı bir kaçamak!

Malzemeler

250 ml süt

250 ml krema

1 su bardağı toz şeker

1 çubuk vanilya

3 yaprak jelatin

Kivili sos için

4 kivi

Yarım su bardağı pudra şekeri

Üzeri için

File badem



Hazırlanışı

Süt, krema, toz şeker ve vanilyayı bir sos tenceresine alın. Sürekli karıştırarak kaynatın. Yaprak jelatinleri bir kaseye alın. üzerine soğuk ekleyip çözününceye kadar bekletin. Kaynayan kremayı ocaktan alın ve çözünen jelatinleri ilave edip karıştırın. Kremalı karışımı servis kaplarına paylaştırın ve 2-3 saat buzdolabında bekletin. Kivili sos için kivilerin kabuklarını soyun. İri doğrayıp bir kaseye alın. Pudra şekerini ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Panna cottalarınızın üzerini kivili sosla ve file bademle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

