Tatlı bir kaçamak!
Malzemeler
250 ml süt
250 ml krema
1 su bardağı toz şeker
1 çubuk vanilya
3 yaprak jelatin
Kivili sos için
4 kivi
Yarım su bardağı pudra şekeri
Üzeri için
File badem
Hazırlanışı
Süt, krema, toz şeker ve vanilyayı bir sos tenceresine alın. Sürekli karıştırarak kaynatın. Yaprak jelatinleri bir kaseye alın. üzerine soğuk ekleyip çözününceye kadar bekletin. Kaynayan kremayı ocaktan alın ve çözünen jelatinleri ilave edip karıştırın. Kremalı karışımı servis kaplarına paylaştırın ve 2-3 saat buzdolabında bekletin. Kivili sos için kivilerin kabuklarını soyun. İri doğrayıp bir kaseye alın. Pudra şekerini ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Panna cottalarınızın üzerini kivili sosla ve file bademle süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.