Kivili pratik tatlı tarifi

Malzemeler

Tabanı için

1 paket yulaflı bisküvi

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı esmer toz şeker

Kreması için

1 su bardağı krema

200 g krem peyniri

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

Üzeri için

3 kivi

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yaprak jelatin

Yarım çay bardağı soğuk su



Hazırlanışı:

Yulaflı bisküviyi un kıvamına gelinceye kadar mutfak robotundan geçirip bir kaba alın. Erittiğiniz tereyağı ve esmer toz şekeri ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar karıştırın. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yuvarlak çember kalıplar yerleştirip bisküvili harcı kalıpların içerisine bastırarak paylaştırın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5-7 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Kreması için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin ve soğuyan bisküvilerin üzerine paylaştırın. Tatlılarınızı 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirin. üzeri için kabuklarını soyup iri doğradığınız kivileri bir kaba alın. üzerine toz şekeri ekleyip blenderdan geçirin. Yaprak jelatinleri ayrı bir kaseye alın. Üzerine soğuk suyu ilave edip çözünene kadar bekletin. çözünen jelatini kiviye ilave ederek karıştırın ve soğuyan kremanın üzerine yayın. Kivi sosu donana kadar buzdolabında bekletin ve soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

