Klasik tatlı tart hamuru tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

125 g tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yumurtanın sarısı

3 yemek kaşığı buzlu su



Hazırlanışı:

Elediğiniz un ve küp kestiğiniz tereyağını un kıvamına gelinceye kadar mutfak robotundan geçirin. Karışımı geniş bir yoğurma kabına alın. Pudra şekeri, yumurta sarısı ve buzlu suyu ilave edip pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru tart kalıbınızın boyutlarında ince açın. Pişerken kabarmaması için üzerine çatalla delikler açıp bakliyat serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.