Lokma tatlısı tarifi

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 çay bardağı ılık su

20 gr yaş maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

Alabildiği kadar su

Şerbet için

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Üzeri için

Tarçın



Hazırlanışı:

Şeker, su ve limon suyunu tencereye alıp kaynatın. Kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın. Soğumaya bırakın. Şeker ve ılık su ile mayayı geniş bir kasede eriyinceye kadar karıştırın. Un ve vanilya ekleyip karıştırın. Azar azar su ekleyip yapışkan bir hamur hazırlayın. Üzerini streç film ile örterek 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamuru elinize alıp sıkarak, ıslatılmış çay kaşığı ile lokmaları kızgın yağın içerisine atın. Altın rengi oluncaya kadar kızartın. Kevgir ile yağdan çıkarıp soğumuş şerbetin içine atın. Servis tabağına alın, üzerine tarçın serpiştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

