Marmelatlı lokma tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı süt

50 gr margarin

3 su bardağı un

1 yemek kaşığı instant toz maya

2 yemek kaşığı toz şeker

3 yumurtanın sarısı

1 tutam tuz

Meyve marmeladı

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Sütü ılındırın. Margarini oda ısısında yumuşatın. Unu yoğurma kabına alıp, maya, tuz, toz şeker ve ılık sütü ilave edip yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek oda ısısında 1 saat bekletin. Hamuru hava kabarcıkları kalmayacak şekilde tekrar yoğurun. 3 yumurta sarı ve margarini ilave edip yoğurun. Hamurdan yuvarlak parçalar koparıp elinizde şekil verip ortalarını parmağınızla bastırın. Ayçiçeği yağını iyice ısıtın. Hazırladığınız hamurları kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alın. Ilınınca ortalarına birer tatlı kaşığı marmelat paylaştırıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

