Muhallebili elma tatlısı tarifi

Malzemeler:

4 sarı elma

4 yemek kaşığı toz şeker

8 kare bisküvi

Krema için

750 ml süt

1 yumurta

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağı

İç malzeme için

Dövülmüş ceviz

Kuru üzüm

Tarçın

Üzeri için

Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Elmaların kabuklarını soyup ikiye kesin. Çekirdeklerini çıkarın. Geniş bir tencereye çekirdek boşlukları alta gelecek şekilde yerleştirin. Üzerlerine birer yemek kaşığı toz şeker serpin. Elmaların yarısına gelecek kadar su ekleyip iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Tereyağı hariç krema malzemelerini sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Yağı ekleyip karıştırarak eritin. İç malzemeyi bir kasede karıştırın. Pişen elmaların çekirdek yuvalarını iç malzemeyle doldurun. Üzerine bir bisküvi kapatın. Bisküvi altta kalacak şekilde geniş kenarlı bir kaba dizin. Üzerlerine kremayı yayın. En üste bol hindistan cevizi serpin. Buzdolabında 1 saat bekletin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

