Sandviç bisküvi tarifi

Malzemeler:

150 g un

55 g toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

1 paket vanilya

55 g tereyağı, soğuk ve küp doğranmış

50 ml krema

Üzeri için

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı krema

Ara dolgusu için

60 g çikolatalı fındık kreması



Hazırlanışı:

Fırını 165 dereceye ayarlayın. Un, şeker ve tuzu mutfak robotuna alın. Tereyağını ekleyip ekmek kırıntısı gibi olana kadar karıştırın. Karıştırmaya devam ederken krema ve vanilyayı ekleyerek hamur toparlanıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Hamuru hafif unlanmış yağlı kağıt arasında merdane yardımıyla 4 mm kalınlığında açın. 6 cm’lik yuvarlak bisküvi kalıbı ile parçalar kesin ve 2.5 cm aralıklarla yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 15 dakika derin dondurucuda soğutun. Yumurta sarısı ile kremayı karıştırıp fırça ile hamurların üzerine sürün ve yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Bisküvilerin arasına çikolatalı fındık kreması sürüp sandviç şeklinde kapatın. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.