Osmanlı Saray Mutfağının en sevilen hafif tatlılarından olan Süt helvası günümüzde Bursa’da özellikle esnaf lokantalarında servis edilir. Kazandibinin atası kabul edilen süt helvası her damağa hitap eden hafif bir tatlı olması nedeniyle ilgiyi hak ediyor.

Kazandibinin atası olan, eski zamanlarda ‘süt keri’ denilen süt helvası günümüzde daha çok Bursa’da yapılıyor. Osmanlı döneminde saray mutfağında çokça hazırlanan tarifiyle süt helvası damaklara şölen yaşatan cinsten. Bildiğiniz helvaları unutun ve sarayların sultanı olan süt helvasının cazibesine kendinizi bırakın. Özellikle yaz aylarında karpuzun çıkarılan orta kısmına yerleştirilerek servis edilen, geçmişi 400 yıl öncesine dayanan süt helvası için midenizde yer açın. Sizler için seçtiğimiz tarifle misafirlerinizi şaşırtıp övgü almaya hazır olun.



Kazandibinin Atası Süt Helvası

Kazandibi ilk başlarda tencerede dibi yakılarak yapılırken zamanla fırında üzeri yakılarak yapılmaya başlanmış. Bu anlamda süt helvasıyla büyük benzerlik gösteriyor. Bildiğimiz helva unun yağ ile kavrulması ve şekerle birleştirilmesiyle yapılır. Süt helvası da tereyağında kavrulan una süt ve şeker ilave edilmesiyle yapılır. Kavrulduğu ölçülerde lezzetli olan süt helvası son aşamada fırında üstü kızartıldığı için kazandibine ilham olmuş desek yanlış olmaz. Kazandibini seviyorsanız lezzetli ve hazmetmesi kolay olan süt helvasına bayılacaksınız. İşte sizler için seçtiğimiz iki çeşit süt helvası tarifi.

Süt Helvası Tarifi

1 su bardağı toz şekeri 1 su bardağı süt ile şeker eriyene dek karıştırılır. Şeker eriyince ocaktan alınan tencereye 4 bardak süt ilave edilir. Ardından yumurtanın sarısı da eklenir ve tenceredeki süt iyice çırpılır. Daha sonra yapışmaz bir tavada 150 gram tereyağı eritilir. 1 su bardağı un ve 1 tutam tuz eklenerek rengi sararana kavrulur. Rengi sarardıktan sonra önceden hazırlanan tenceredeki süt, kavrulan una eklenir ve hızlı hızlı karıştırılır. Topaklanma olmaması için hızlı karıştırmak çok önemli. Bu yüzden çırpıcı veya blender kullanmanızı tavsiye ederiz. 5 dakika karıştırdıktan sonra helvanızı fırın borcamına dökülür. Önceden 200 derecede ısıtılan fırında üzeri kızarıncaya kadar bekletilir. Uzun süre bekletmemeye özen gösterin ki helva katılaşmasın. Süt helvası sıcak veya soğuk servis edilebilir. İsteğe göre üzerine eklenen fındıkla servis edebilirsiniz.

Güveçte Süt Helvası Tarifi

Tencereye 2.5 su bardağı süt ve 1 su bardağı şeker koyulup şeker eriyene kadar pişirilir. Şeker eridikten sonra 2.5 bardak daha süt ile 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 yumurta sarısı eklenip iyice karıştırılır. Yumurta ve nişasta süte iyice karıştıktan sonra tencere ocaktan alınır. Başka bir tavada 150 gram tereyağı ve 1 su bardağı kadar un kavrulur. Önceden hazırlanan süt kavrulan una eklenir. İyice karıştırılarak 5 dakika pişirilir. Bu aşamada dilerseniz bir paket vanilin de ekleyebilirsiniz. Ardından helva küçük güveç kalıplarına dökülür. Kapların yarısına kadar sıcak su ilave edilir. Ardından önceden ısıtılan fırında 200 derecede pişirilir. Bu aşamada fırın üstten ısıtmalı. Helvanın üzeri kızardıktan sonra fındık ile servis edilir.