Panna Cotta nasıl yapılır? 9 farklı Panna Cotta Tarifi

Panna Cotta tarifi nasıl yapılır sorusu Masterchef yarışmasının ardından yeniden gündemde. Klasik italyan tatlılarından Panna Cotta, İtalya'nın Piemonte bölgesinden geliyor. Panna Cotta'ın anlamı 'Pişmiş Krema'... Genellikle dut, çikolata veya karamel sosu ile servis edilir. Bu yumuşak tatlı özellikle sıcak yaz günleri için oldukça idealdir. Peki, hafiflik ve lezzet vaadeden bu tatlı yapılır? İşte Panna Cotta için gerekli malzemeler ve birbirinden farklı Panna Cotta tarifleri:

Malzemeler:

• 100 gr şeker

• 450 gr krema

• 500 gr süt

• 30 gr jelatin

• 1/2 adet vanilya çubuğu

Hazırlanışı:

1-Şeker, krema ve sütü birleştirerek kısık ateşte saat yönünde karıştırarak ısıtın.

2-Jelatinleri içini buzla doldurduğunuz soğuk bir kaba koyun ve yumuşatın.

3-Sütlü karışım ısındıktan sonra erittiğiniz jelatinleri ve ardından da vanilyayı bir karıştırma kabında birleştirin.

4-Tatlınızı almak istediği formda bir kalıba döküp buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

5-Üzerine dilediğiniz sosu ekleyerek sunabilirsiniz.

PANNA COTTA NASIL SAKLANIR?

Panna cotta hava geçirmez bir kapta muhafaza edilmeli, daha sonra buzdolabında saklanmalıdır.

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