Şeftalili mus tarifi

Malzemeler:

4 yaprak jelatin

700 ml krema

3 şeftali

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için

100 g kavrulmuş file badem



Hazırlanışı:

Jelatinleri içi su dolu bir kabın içine dizin ve 5 dakika bekletin. 250 ml kremayı sos tenceresinde ısıtıp jelatinleri içine atarak eritin. Kalan kremayı mikserle koyulaşıncaya kadar çırpın. Şeftalileri rendeleyip püre haline getirin. Jelatinli kremaya ekleyip karıştırın. Musu servis bardaklarına alıp buzdolabında 3-4 saat bekletin. Üzerini kavrulmuş file bademle süsleyerek servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.