Şeftalili mus tarifi
Malzemeler:
4 yaprak jelatin
700 ml krema
3 şeftali
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzeri için
100 g kavrulmuş file badem
Hazırlanışı:
Jelatinleri içi su dolu bir kabın içine dizin ve 5 dakika bekletin. 250 ml kremayı sos tenceresinde ısıtıp jelatinleri içine atarak eritin. Kalan kremayı mikserle koyulaşıncaya kadar çırpın. Şeftalileri rendeleyip püre haline getirin. Jelatinli kremaya ekleyip karıştırın. Musu servis bardaklarına alıp buzdolabında 3-4 saat bekletin. Üzerini kavrulmuş file bademle süsleyerek servis yapın.