Viyana usulü sıkma kurabiye tarifi

Malzemeler:

175 gr yumuşatılmış tuzsuz tereyağı

40 gr elenmiş pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya esansı

175 gr tam buğday unu

40 gr mısır unu



Hazırlanışı:

Fırını önceden 180 dereceye ayarlayın. Muffin kalıplarının içine kağıt kalıpları yerleştirin. Bir kapta tereyağını ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Vanilya esansını ekleyin ve birkaç saniye çırpın. Un ve mısır ununu tereyağlı karışımın üzerine ekleyin ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Karışımı geniş ve yıldız uçlu bir hamur sıkma torbasına doldurun. Kalıpların içine spiral şekilde sıkın. Yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

