Zencefilli balkabağı tatlısı tarifi

Malzemeler:

2 kg bal kabağı

3/4 su bardağı şeker

6 karanfil

2 çubuk tarçın

1 parça zencefil

140 gr zencefilli kurabiye

Kaymak

Ceviz



Hazırlanışı:

Kabakları küçük küçük doğrayın. Şeker, karanfil, tarçın ve zencefille birlikte iyice yumuşayana kadar pişirip katı püre kıvamına getirin. Minik cam bardaklarına toz haline getirdiğiniz zencefilli kurabiyelerden ya da bisküvilerden serpiştirin. Üzerine pişirdiğiniz balkabağını yerleştirin. Kaymak ve cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz.