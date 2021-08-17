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5 dakikada hazır! İşte pratik tava granola tarifi

Besleyiciliği ve lezzeti yüksek olan granola kaseleri pratik bir kahvaltı alternatifi olarak yerini alıyor. İşe, okula taşıyabileceğiniz granola barlar oldukça lezzetli ve tok tutucu. Peki, tavada granola nasıl yapılır? Püf noktaları neler? Umay Gür'ün tarifiyle tava granoloya yakından bakalım..

5 dakikada hazır! İşte pratik tava granola tarifi

Eğer hedeflerinizden biri güne sağlıklı kahvaltı tabağı ile başlamaksa ne duruyorsunuz granola tarifimizi denemeden geçmeyin! Besleyiciliği yüksek olan granola kâseleri hem midenizi hem de gözünüzü doyuracak. Peki, pratik tavada granola nasıl hazırlanır? İşte hem lezzetli hem de doyurucu tava granola tarifi...

TAVADA GRANOLA NASIL YAPILIR?

Protein açısından zengin olan granola kâselerini pek çok meyve ile zenginleştirebilirsiniz. Hazırlanışı 5 dakika olan granola kâsesi diyet ve sağlıklı tabakların başından geliyor. Sağlıklı ve bir o kadar da doyurucu olan granola kaseleri içindeki malzemeler açısından oldukça besleyici ve doyurucu. Granola kasenizi süt veya yoğurt ile karıştırabilir meyvelerle süsleyebilirsiniz. Farklı dokunuşlar ile mükemmel diyetlik kahvaltı tarifi elde edebilirsiniz. Ayrıca granolayı ister iş yerine isterseniz de okula götürün. Eğer aceleniz varsa yanınızda taşıyabileceğiniz diyetlik kahvaltı kâseniz sizi sağlıksız kahvaltılardan uzaklaştıracak. Ayrıca hazırlayacağınız granolayı yalnızca kahvaltıda değil günün her öğününde de tüketebilirsiniz. 

tavada granola

PRATİK TAVA GRANOLA TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı karışık kuruyemiş
  • 5-6 adet küp küp doğranmış gün kurusu kayısı
  • 2 su bardağı yulaf ezmesi
  • 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 2-3 yemek kaşığı pekmez / elma suyu konsantresi
  • Çay kaşığının ucu ile tarçın, zencefil, tuz

 

Hazırlama:

  • Kuru yemiş ve meyveler hariç diğer malzemeleri derin bi kasede karıştırıp dilediğiniz şekli vererek bir tavada kısık ateşte karıştırarak pişirin.
  • Yulaflar kızarıp çıtırlaşıp kızardığında geri kalan malzemeleri ilave edin ve biraz daha karıştırıp ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakın.
  • Sonrasında hazır olan granolanınızı dilerseniz yoğurt ve sevdiğiniz meyveler ile tüketebilirsiniz.

 

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Etiketler: #Diyet #Beslenme #Kahvaltılık Tarifler #Yulaflı tarifler