Tavuk yemekleri: 10 farklı, lezzetli tavuklu tarifi

Tavuk, kırmızı etler için bir alternatiftir. Önemli bir protein kaynağı olan tavuğun çeşitli sağlık yararları bulunur. Tavuktaki yağsız protein iyi bir amino asit kaynağıdır. Ancak bu konuda tavuğun nasıl yetiştiği, güvenilir bir yerden alınıp alınmadığı ve nasıl yapıldığı önemlidir. Uyluk ve baget gibi daha koyu kesimler, göğüs gibi daha açık kesimlere göre daha yüksek kalori içeriği içerir. Eğer tavuk pişirmeyi düşünüyorsanız bu listede farklı ve lezzetli tavuk tarifleri bulabilirsiniz. İşte birbirinden farklı ve lezzetli tavuk tarifleri...

10 farklı tavuk tarifi

1-Kırmızı pancarlı çıtır tavuk tarifi

Masal Akın tarafından hazırlanan bu tarif oldukça lezzetli. Kırmızı pancarlı çıtır tavuk tarifi arıyorsanız yandaki linki tıklayabilirsiniz: Kırmızı pancarlı çıtır tavuk tarifi

2-Evde tavuk tantuni tarifi

Hafta sonu evdesiniz ve yemek için ne yapayım diye mi düşünüyorsunuz? Lezzet'in mutfağından Şef Başak Öngel'den pratik bir tarif var: Evde tavuk tantuni tarifi

3- Poulet Basqua (Bask usulü tavuk) tarifi

Poulet Basqua ismiyle bilinen Bask usulü tavuk soslarla ve sebzelerle zenginleştirilir. Peki Bask usulü tavuk nasıl yapılır? İşte tarif: Poulet Basqua (Bask usulü tavuk) tarifi

4- Tavuk etli krep tarifi

Kreple farklı lezzetler oluşturmak istiyorsanız tavuklu krep tarifi tam size göre olabilir. Tuzlu bir krep çok lezzetli olacaktır. İşte o tarif: Tavuk etli krep tarifi

5- Pratik tavuk katsu köri tarifi

Asya mutfağı severlere mükemmel bir tarifimiz var! Evde Asya mutfağından esintiler tatmak isteyenlere tavuk katsu köri tarifini sizler için hazırladık: Pratik tavuk katsu tarifi

6- Kremasız köri soslu tavuk tarifi

Kremalı yemekleri fazla kalori ve sağlık açısından tercih etmeyenlerden misiniz? Kremasız köri soslu tarifimiz tam sizin damak zevkinize göre: Kremasız köri soslu tavuk tarifi nasıl yapılır?

7- Teriyaki soslu tavuk tarifi

Teriyaki sosuyla panelenmiş tavuklar oldukça lezzetli. Farklı sos arayışınız varsa bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte tarif: Teriyaki soslu tavuk tarifi

8- Çıtır nohutlu ızgara tavuk salatası tarifi

Hem çıtır nohut hem de ızgara tavuk bu lezzetli iki yemeğin buluşması... Hem hafif hem de protein deposu istiyorsanız hafif bir akşam yemeği için çıtır nohutlu ızgara tavuk salatası tarifi

9- Karalahanalı fırında tavuk but tarifi

Farklı tarif isteyenler buraya... Bu tafimizde tavuk eti karalahana ile buluşuyor: Karalahanalı fırında tavuk

10- Fırında sebzeli tavuk tarifi

Bu kez daha klasik bir tarif var... Fırında sebzeli tavuk tarifi artık gelenekselleşen tarifler arasında: Fırında sebzeli tavuk tarifi