Acı soslu çıtır hindi kanatı

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4 kişilik -

Malzemeler

1 kg hindi kanadı

100 ml krema

2 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

2 diş ezilmiş sarımsak

1 kereviz sapı

1-2 dal taze kekik

Tuz

Karabiber

2 su bardağı cornflakes



Hazırlanışı

Hindi kanatlarını haşlayın. Derin bir kapta krema, acı sos, ezilmiş sarımsak, ince doğranmış kereviz sapı, kekik, tuz ve baharatları ekleyip iyice karıştırın. Hindi kanatlarını önce acılı sosa ardından cornflakese bulayın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.