Tavuk kanat nasıl yapılır?

Malzemeler

16 tavuk kanadı

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı sos

2 arpacık soğanı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Kimyon

Üzeri için

Susam



Hazırlanışı

Pratik yemek tarifleri arasında özel bir yere sahip. Geniş bir kasede acı sos, zeytinyağı, soya sosu, tuz, kırmızı biberi, tuz, karabiber, kimyonu karıştırın. Sarımsak ve soğanları çok küçük doğrayıp sosa ekleyin. Tavuk kanatlarını sosun içine karıştırıp üzerini örtün ve en az 3 saat buzdolabında bekletin. Kanatları sostan çıkartıp ızgaraya dizin ve iki tarafı kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkartmadan 5 dakika önce üzerine susam serpiştirin. Kızarmış patates, soğan halkası ve acı sos ile birlikte sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.





