Tavuk kanat nasıl yapılır?
Malzemeler
16 tavuk kanadı
1 çay bardağı zeytinyağı
3 yemek kaşığı acı sos
2 arpacık soğanı
1 yemek kaşığı soya sosu
1 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber
Kimyon
Üzeri için
Susam
Hazırlanışı
Pratik yemek tarifleri arasında özel bir yere sahip. Geniş bir kasede acı sos, zeytinyağı, soya sosu, tuz, kırmızı biberi, tuz, karabiber, kimyonu karıştırın. Sarımsak ve soğanları çok küçük doğrayıp sosa ekleyin. Tavuk kanatlarını sosun içine karıştırıp üzerini örtün ve en az 3 saat buzdolabında bekletin. Kanatları sostan çıkartıp ızgaraya dizin ve iki tarafı kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkartmadan 5 dakika önce üzerine susam serpiştirin. Kızarmış patates, soğan halkası ve acı sos ile birlikte sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.