Antep fıstığı dolgulu hindi göğüs eti

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6 kişilik Antep fıstığı dolgulu hindi göğüs eti

Malzemeler

1 hindi göğüs fileto (inceltilmiş)

2 pırasa

2 kereviz sapı

4 dilim bayat ekmek içi

100 gr iri çekilmiş Antep fıstığı

Yarım demet maydanoz

1 diş sarımsak

1 kahve fincanı zeytinyağı

Tuz

Karabiber ve kırmızı tane biber

Garnitür için

5 taze patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik ve kırmızı pul biber

Tuz





Hazırlanışı

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Geniş bir tencerenin yarısına gelecek kadar su doldurup kaynatın. Derin bir kaseye buzlu su doldurun. Pırasaların yeşil yapraklarını uzun kesip saklayın. Beyaz kısımlarını kaynayan suda birkaç dakika haşlayın. Haşlanan pırasaları buzlu suya ekleyip birkaç saniye bekletin ve kağıt havlu üzerine alın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Pırasaları ve kereviz sapını ince doğrayıp ekleyin. 3 dakika soteleyip 2-3 yemek kaşığı su ilave ederek pişirin. Tavayı ocaktan alıp ılındırın. Ufalanmış ekmek içi, sarımsak, Antep fıstığı, maydanoz, tuz ve karabiberi mutfak robotunda ezin. Pırasalı harca ekleyip karıştırın. İnceltilmiş hindi göğüs filetoyu yağlı kağıt üzerine alın. üzerine pırasalı harcı yayıp rulo şeklinde sarın. üzerine zeytinyağı sürün. Pırasaların yeşil kısımlarını hafifçe haşlayıp rulo hindi etinin üzerine sarın. Taze çekilmiş kırmızı tane biber serpin. Yağlı kağıt konmuş fırın tepsisine yerleştirip 180 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Taze patatesleri elma dilimi şeklinde kesip zeytinyağı, tuz, kekik ve pul biberle harmanlayın. Fırın tepsisine alıp pişirin. Hindi ruloyu servis tabağına alın. Etrafına patatesleri ekleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.