Ayvalı ve narlı köfte

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6 kişilik -

Malzemeler

500 gr dana kıyma

1 soğan

1 su bardağı ince bulgur

Kırmızı pul biber

1 ayva

1 yemek kaşığı biber salçası

40 gr tereyağı

1 soğan

300 gr haşlanmış nohut

Yarım litre kaynar su

Ceviz içi

Tuz

Nar taneleri



Hazırlanışı:

Dana kıyma, rendelenmiş soğan, ince bulgur, kırmızı pul biber ve tuzu bir kapta karıştırıp yoğurun. Köfte harcından fındık büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Ayvanın kabuğunu soyup çekirdeklerini temizleyin. Fındık büyüklüğünde doğrayın. Tereyağını tencerede eritin. Soğanı ve ayvayı ekleyip hafifçe kavurun. Biber salçasını ekleyip kısık ateşte 1-2 dakika daha kavurun. Suyu ekleyip birkaç dakika kaynatın. Haşlanmış nohut ve köfteleri ekleyip pişirmeye devam edin. İri kırılmış ceviz içi ve nar tanelerini ekleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.