Bademli et

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4 kişilik -

Malzemeler

150 gr badem içi

750 gr dana eti

1.5 çay bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

2 soğan

5 diş sarımsak

2 domates

2 yemek kaşığı domates salçası

2 parça damla sakızı

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı tarçın

1/3 çay bardağı krema



Hazırlanışı:

Bademleri, iç kabukları yumuşayana kadar kaynar suda bekletin. Kabuklarını soyarak yağsız tavada rengi sararıncaya kadar kısık ateşte kavurun. Küçük parçalar şeklinde kesilmiş etleri 1.5 çay bardağı su ilavesiyle suyu tamamen çekene kadar pişirin. Rendelenmiş soğanı ve kıyılmış sarımsakları büyük bir tavada soteleyin. Et, rendelenmiş domates, salça ve dövülmüş damla sakızını ekleyip 2 dakika kavurun. Ocaktan almadan önce tarçın, kavrulmuş badem ve kremayı ekleyin. Karıştırıp servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.