Bahçıvan köftesi tarifi

Malzemeler:

500 gr kıyma

1 yumurta

1 soğan

2 dilim ekmek içi

5-6 dal dereotu

Tuz, karabiber, kimyon

2 patates

1 patlıcan

15 gr margarin

1 çay bardağı bezelye

1 havuç

2 domates

2 su bardağı su

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı haşlanmış mısır

Kızartmak için ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Soğanı soyup rendeleyin. Suyunu sıkıp süzün. Ekmek içini su ile ıslatıp suyunu sıkın. Derin bir kasede kıyma, yumurta, ufalanmış ekmek içi, kıyılmış dereotu, tuz ve baharatı ilave edip yoğurun. Kıymadan parçalar koparıp avucunuzun içinde şekillendirin. Patateslerin kabuğunu soyup iri küpler şeklinde kesin. Patlıcanı alacalı soyup küp şeklinde doğrayın. Kararmaması ve acılığını gidermek için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Patatesler ve patlıcanı iyice süzün. Kızgın yağda kızartıp fazla yağını kağıt bir havlu üzerine alıp süzün. Köfteleri de tavada az yağ ile kızartın. Havuç ve domateslerin kabuğunu soyup küp şeklinde kesin. Margarini tencerede eritip domatesi ve havucu kavurun. Salçayı ekleyip 12 dakika daha kavurun. Bezelye ve sıcak suyu ekleyin. Bezelyeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Mısır ve önceden hazırladığınız patates, patlıcan ve köfteleri ekleyin. 1 dakika daha pişirin. Ocaktan alın. Servis tabaklarına alın. Sıcak servis yapın.