Bakla sarması tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı iç bakla

1 su bardağı dövme Buğday

1 su bardağı köftelik bulgur

4 soğan

30 gr tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 kg salamura yaprak

1 kg kuşbaşı koyun sırt eti

2 domates

4 yemek kaşığı domates salçası

1 demet dereotu

1.5 yemek kaşığı reyhan otu

Kırmızı pul biber

Tuz



Hazırlanışı:

Bakla, piyazlık doğranmış soğanlar, 1 yemek kaşığı domates salçası, reyhan otu, ince doğranmış dereotu, tuz, ince doğranmış domates, bulgur ve dövme buğdayı bir kapta iyice karıştırın. Salamura yaprakların ortasına hazırladığınız içten paylaştırıp kare şeklinde sarın. Tabanına yaprak serdiğiniz tencereye sarmaları dizin. Etleri sarmaların aralarına serpiştirip, 2 su bardağı ılık su ilavesiyle kısık ateşte pişirin. Diğer tarafta, tereyağı, ayçiçeği yağı ve kalan domates sal- çasını 2-3 dakika pişirin. Servis tabağına domates sosunu aktarıp üzerine sarmaları yerleştirerek sıcak servis yapın.