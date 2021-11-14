Balkabağı çorbası tarifi nasıl yapılır?
Balkabağı çorbasına ne dersiniz? Balkabağı çorbası nasıl yapılır diyorsanız aşağıda tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamalarını bulabilirsiniz...
Malzemeler:
1/2 kg balkabağı
2 su bardağı süt
2 su bardağı su
1/2 diş sarımsak
Tuz, karabiber
1/2 çay kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1/2 orta boy soğan
Hazırlanışı:
- Sıvı yağ ile soğanları kavurun, rendelediğiniz kabakları ilave edin, sarımsak ve baharatları da ekleyerek kavurma işlemine devam edin.
- Su ve sütü ilave ederek kıvam alıncaya kadar kaynatıp pişirin.
- Arzu ettiğiniz kıvama ulaştığında rondodan geçirin.
- Tarçın çubuğu ve dereotu ile süsleyerek servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.