Patates kızartmasını beyez peynirle tatlandırın!

Malzemeler

4 adet patates

150 g beyaz peynir

3 dal taze soğan

Çörek otu

Kişniş tohumu

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Patatesleri soyup küp küp doğrayın ve ayçiçek yağında kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Beyaz peyniri küp küp doğrayıp bir kaseye alın. İri kıydığınız taze soğan, çörek otu ve kişniş tohumunu ilave edip karıştırın. Peynirli harcı patateslere ilave edip karıştırın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

