Bezelyeli kuzu bonfile
- kişilik
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Malzemeler
1 bütün parça kuzu bonfile
Taze çekilmiş karabiber
Zeytinyağı
1 yemek kaşığı soğan suyu
12 arpacık soğan
4 mini kabak
4 mini patlıcan
300 gr haşlanmış bezelye
4 parça güneşte kurutulmuş domates
2 közlenmiş salçalık kırmızıbiber
Tuz
Hazırlanışı
Bonfilenin üzerine soğan suyu ve zeytinyağı sürün. Karabiber serpin. Yağlı kağıda sarın. Kapaklı bir kabın içine yerleştirip kapağını sıkıca kapatın. Buzdolabında 3 saat bekletin. Üzerine tekrar zeytinyağı sürüp 180 derece fırında üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin. Mini kabak ve patlıcanları bol suyla yıkayıp kurulayın. Uzunlamasına ortadan ikiye kesip üzerlerine zeytinyağı sürün. Izgarada pişirin. Çok az zeytinyağını tavada ısıtın. Kabukları soyulmuş arpacık soğanları ekleyip kısık ateşte kavurun. Uzun parçalar şeklinde kesilmiş kuru domates ve biberleri ayrıca bezelyeyi ekleyip 2-3 dakika kavurun. Tuzla tatlandırın. Büyük bir servis tabağına kuzu bonfileyi alıp dilimleyin. Izgarada pişirilmiş kabak ve patlıcan, ince doğranmış kırmızıbiber ve biberli bezelyeyi ekleyip servis yapın.