Bezelyeli kuzu bonfile

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Malzemeler





1 bütün parça kuzu bonfileTaze çekilmiş karabiberZeytinyağı1 yemek kaşığı soğan suyu12 arpacık soğan4 mini kabak4 mini patlıcan300 gr haşlanmış bezelye4 parça güneşte kurutulmuş domates2 közlenmiş salçalık kırmızıbiberTuzHazırlanışıBonfilenin üzerine soğan suyu ve zeytinyağı sürün. Karabiber serpin. Yağlı kağıda sarın. Kapaklı bir kabın içine yerleştirip kapağını sıkıca kapatın. Buzdolabında 3 saat bekletin. Üzerine tekrar zeytinyağı sürüp 180 derece fırında üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin. Mini kabak ve patlıcanları bol suyla yıkayıp kurulayın. Uzunlamasına ortadan ikiye kesip üzerlerine zeytinyağı sürün. Izgarada pişirin. Çok az zeytinyağını tavada ısıtın. Kabukları soyulmuş arpacık soğanları ekleyip kısık ateşte kavurun. Uzun parçalar şeklinde kesilmiş kuru domates ve biberleri ayrıca bezelyeyi ekleyip 2-3 dakika kavurun. Tuzla tatlandırın. Büyük bir servis tabağına kuzu bonfileyi alıp dilimleyin. Izgarada pişirilmiş kabak ve patlıcan, ince doğranmış kırmızıbiber ve biberli bezelyeyi ekleyip servis yapın.