Çökelekli köfte
6 kişilik
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Malzemeler
1 su bardağı ince bulgur
1 büyük boy soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet nane
5 taze soğan
100 gr çökelek
Yarım çay bardağı bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber
Hazırlanışı
Bulguru büyük bir cam kaseye alıp ıslatacak kadar üzerine sıcak su gezdirin. Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Maydanoz ve naneyi kıyıp soğanla birlikte bulgura ekleyin. Taze soğanları temizleyip kıyın. Bulgura ekleyin. çökelek, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın. Arada bir harcın üzerine su serpip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ve parmak şeklinde köfteler hazırlayın. Parmaklarınızı köftelerin üzerine bastırıp şekil verin. Servis yapın.