Çökelekli köfte

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

1 büyük boy soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

5 taze soğan

100 gr çökelek

Yarım çay bardağı bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber



Hazırlanışı

Bulguru büyük bir cam kaseye alıp ıslatacak kadar üzerine sıcak su gezdirin. Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Maydanoz ve naneyi kıyıp soğanla birlikte bulgura ekleyin. Taze soğanları temizleyip kıyın. Bulgura ekleyin. çökelek, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın. Arada bir harcın üzerine su serpip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ve parmak şeklinde köfteler hazırlayın. Parmaklarınızı köftelerin üzerine bastırıp şekil verin. Servis yapın.



