Dereotu ve enginarlı parmesan salatası
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4 kişilik
15 dakika
MALZEMELER
Salata için:
• 5 marine enginar, ince dilimlenmiş
• 1.5 su bardağı dereotu, ince doğranmış
• 1 su bardağı parmesan rendesi
• Tuz ve taze çekilmiş karabiber
• Süsleme için dereotu dalları
Sos için:
• 1/2 küçük soğan, ince doğranmış
• 3 adet kornişon turşu, iyice doğranmış
• 1 yemek kaşığı kapari, doğranmış
• 3 dal maydanoz, ince doğranmış
• 1/2 su bardağı zeytinyağı
• 1/4 su bardağı kırmızı şarap sirkesi
• 2 yemek kaşığı beyaz şarap
• 1 yemek kaşığı hardal
• 3 yemek kaşığı portakal suyu
• 1/2 çay kaşığı şeker
Hazırlanışı:
Bütün sos malzemelerini iyice karıştırın. Enginar, dereotu ve parmesanı servis tabağına yerleştirin. Sosu üzerlerine dökün, tuz ile karabiberi ekleyin, dereotu ile süsleyerek servis edin.