Dereotu ve enginarlı parmesan salatası

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4 kişilik 15 dakika

MALZEMELER

Salata için:

• 5 marine enginar, ince dilimlenmiş

• 1.5 su bardağı dereotu, ince doğranmış

• 1 su bardağı parmesan rendesi

• Tuz ve taze çekilmiş karabiber

• Süsleme için dereotu dalları

Sos için:

• 1/2 küçük soğan, ince doğranmış

• 3 adet kornişon turşu, iyice doğranmış

• 1 yemek kaşığı kapari, doğranmış

• 3 dal maydanoz, ince doğranmış

• 1/2 su bardağı zeytinyağı

• 1/4 su bardağı kırmızı şarap sirkesi

• 2 yemek kaşığı beyaz şarap

• 1 yemek kaşığı hardal

• 3 yemek kaşığı portakal suyu

• 1/2 çay kaşığı şeker

Hazırlanışı:

Bütün sos malzemelerini iyice karıştırın. Enginar, dereotu ve parmesanı servis tabağına yerleştirin. Sosu üzerlerine dökün, tuz ile karabiberi ekleyin, dereotu ile süsleyerek servis edin.