Ekşili pilav
6 kişilik
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Malzemeler
3 su bardağı siyez bulguru
2 soğan
3 su bardağı ekşi ayran ya da ekşi yoğurt
30 gr tereyağı
2 yemek kaşığı domates salçası
20 yaprak pazı
Yarım demet dereotu
Yarım demet maydanoz
Taze nane
Tuz
Kırmızı pul biber
Karabiber
Hazırlanışı:
Siyez bulgurunu yıkayıp süzün. Üzerini geçecek kadar su ekleyip sulu kalacak şekilde pişirin. Tüm taze otları ve pazı yapraklarını yıkayın. Elinizle küçük parçalara toparın ve ayrı bir tencerede yumuşayıncaya kadar pişirin. 3 su bardağı ekşi ayranı ekleyerek karıştırın. Kaynayınca ocaktan alın. Küp doğradığınız soğanları tereyağında kavurun. Salça ve baharatları ilave edin. Salçalı sosu ve siyez bulgurunu yeşilliklerin bulunduğu tencereye ilave edip karıştırın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.