Ekşili pilav

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6 kişilik -

Malzemeler

3 su bardağı siyez bulguru

2 soğan

3 su bardağı ekşi ayran ya da ekşi yoğurt

30 gr tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

20 yaprak pazı

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

Taze nane

Tuz

Kırmızı pul biber

Karabiber



Hazırlanışı:

Siyez bulgurunu yıkayıp süzün. Üzerini geçecek kadar su ekleyip sulu kalacak şekilde pişirin. Tüm taze otları ve pazı yapraklarını yıkayın. Elinizle küçük parçalara toparın ve ayrı bir tencerede yumuşayıncaya kadar pişirin. 3 su bardağı ekşi ayranı ekleyerek karıştırın. Kaynayınca ocaktan alın. Küp doğradığınız soğanları tereyağında kavurun. Salça ve baharatları ilave edin. Salçalı sosu ve siyez bulgurunu yeşilliklerin bulunduğu tencereye ilave edip karıştırın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.