Elma reçeli

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ev yapımı reçel tarifleri elele.com.tr'de!

10 kişilik -

Malzemeler

10 doğranmış orta boy elma

5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 çay kaşığı limon tuzu

3 tane karanfil

3 çubuk tarçın



Hazırlanışı:

Tencerede su ve şekeri 5 dakika kaynatın. Elma, tarçın ve karanfil ekleyerek karıştırın. Limon tuzunu da ekledikten sonra kısık ateşte 30 dakika pişirin. Kavanozu ve kapağını kaynar suya sokup çıkarın ve fırında iyice kurutun. Kavanozlar ve reçel sıcakken reçelleri kavanozlara doldurarak kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Serin bir yerde muhafaza edin.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.