Sıradan çorba tariflerinrden sıkıldınız mı?

Malzemeler

1 su bardağı nohut

1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı erişte

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı köri

Üzeri için

3 dal Frenk soğanı



Hazırlanışı

Nohudu bir gece önceden ıslatın. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Salçaları ilave edip kokuları çıkıncaya kadar sotelemeye devam edin. Suyunu süzdüğünüz nohudu ekleyip 4-5 dakika kavurun. Sıcak su ilave edip nohutlar yumuşayıncaya kadar yüksek ateşte pişirin. Nohutlar yumuşamaya başladığında erişteyi ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Erişteler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp servis kaselerine paylaştırın. Üzerini ince kıyılmış Frenk soğanı ile süsleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

