Sıradan çorba tariflerinrden sıkıldınız mı?
Malzemeler
1 su bardağı nohut
1 soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı erişte
Tuz
Karabiber
1 çay kaşığı köri
Üzeri için
3 dal Frenk soğanı
Hazırlanışı
Nohudu bir gece önceden ıslatın. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Salçaları ilave edip kokuları çıkıncaya kadar sotelemeye devam edin. Suyunu süzdüğünüz nohudu ekleyip 4-5 dakika kavurun. Sıcak su ilave edip nohutlar yumuşayıncaya kadar yüksek ateşte pişirin. Nohutlar yumuşamaya başladığında erişteyi ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Erişteler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp servis kaselerine paylaştırın. Üzerini ince kıyılmış Frenk soğanı ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.