Etli barbunya tarifi nasıl yapılır? Adım adım etli barbunya tarifi

Malzemeler:

600 gr barbunya

250 g kuşbaşı kuzu eti ya da dana kuşbaşı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet patates

Sıvıyağ ya da zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Sıcak su

Yapılışı: