Etli barbunya tarifi nasıl yapılır? Adım adım etli barbunya tarifi
Sofralarımızda sık sık yer bulan bakliyatların başında barbunya geliyor. Peki barbunyayı etle birlikte pişirmeyi hiç denediniz mi? Etli barbunya tarifimize göz atabilirsiniz...
Malzemeler:
600 gr barbunya
250 g kuşbaşı kuzu eti ya da dana kuşbaşı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet patates
Sıvıyağ ya da zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Sıcak su
Yapılışı:
- Barbunyayı önceden 3-4 saat ıslatın, ardından haşlayın ve ilk haşlama suyunu süzerek barbunyaları kenara alın.
- Yağ eklenmiş tencereye yemeklik doğranmış soğanı ekleyin ve kavurun.
- Salçaları ilave edin kokusu çıkana kadar kavurun.
- Kuşbaşı etleri ilave edin.
- Havuç ve patateslerin kabuklarını soyarak küp küp doğrayın.
- Havuç ve patatesleri de tencereye ekleyerek kavurun.
- Barbunya ilave ettikten sonra karıştırıp, baharat ekledikten sonra sıcak su ekleyerek pişmeye bırakın.
- Sıcak servis yapın, afiyet olsun.