Etli marul sarması tarifi
Malzemeler:
1 marul
250 g kıyma
100 g baldo pirinci
1 demet dereotu
1 demet maydanoz
1 domates
1 soğan
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kimyon
Hazırlanışı:
Marul yapraklarını tek tek ayırıp yıkayın. Kaynar suda 1 dakika haşlayıp buzlu suyun içine ekleyin. 5 dakika bekletip suyunu süzün. Soğan ve domatesin kabuğunu soyup rendeleyin. Maydanoz ve dereotunu temizleyip kıyın. Kıyma, domates, soğan, pirinç, maydanoz, tuz ve baharatı bir kasede karıştırın. Marul yapraklarının ortasına kıymalı karışımdan paylaştırın. İki kısa kenarı harcın üzerine kapatıp rulo şeklinde sarın. Sarmaları tencereye dizin. Üzerlerine zeytinyağını dökün. 1 su bardağı su ilave edin. Porselen bir tabakla sarmaların üzerini kapatın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 30 dakika pişirin. Servis tabağına alıp servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.