Etli marul sarması tarifi

Malzemeler:

1 marul

250 g kıyma

100 g baldo pirinci

1 demet dereotu

1 demet maydanoz

1 domates

1 soğan

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon



Hazırlanışı:

Marul yapraklarını tek tek ayırıp yıkayın. Kaynar suda 1 dakika haşlayıp buzlu suyun içine ekleyin. 5 dakika bekletip suyunu süzün. Soğan ve domatesin kabuğunu soyup rendeleyin. Maydanoz ve dereotunu temizleyip kıyın. Kıyma, domates, soğan, pirinç, maydanoz, tuz ve baharatı bir kasede karıştırın. Marul yapraklarının ortasına kıymalı karışımdan paylaştırın. İki kısa kenarı harcın üzerine kapatıp rulo şeklinde sarın. Sarmaları tencereye dizin. Üzerlerine zeytinyağını dökün. 1 su bardağı su ilave edin. Porselen bir tabakla sarmaların üzerini kapatın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 30 dakika pişirin. Servis tabağına alıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.