Ev yapımı acı pul biber

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Malzemeler

1 kg acı sivri biber



Hazırlanışı:

1 kg acı sivri biberi yıkayıp iyice kurulayın. Mutfak ipini iğneye geçirin. İğneyi biberlerin sap kısımlarının dibine tek tek batırıp biberleri ipe dizin. İpin iki ucunu bağlayın. Güneş gören bir yere iplik dizisini asın. Kızarana kadar bekletin. Kızaran biberleri ipten çıkarıp sudan geçirin ve iyice kurulayın. Fırın tepsisine dizip kıtır kıtır olana kadar kurutun. Sap kısımlarını çıkarıp mutfak robotunda ufalayın. Kavanoza aktarıp kapağını sıkıca kapatın.Ev yapımı acı pul biber artık hazır, afiyet olsun.