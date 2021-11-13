Evde tencere lahmacun nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli tarif
Lahmacunu evde kendiniz yapabilirsiniz... Bu yazıda evde tencere lahmacun nasıl yapılır sorusuna yanıt veriyoruz. Hazırsanız başlayalım... İşte tencere lahmacun için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları...
- Malzemeler:
- Hamuru için
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı su
- 1 paket instant maya
- 1 çay kaşığı tuz
- Harcı için
- 1 soğan
- 1 domates
- Maydanoz
- 200 g kıyma
- Tuz
- Kırmızı pul biber
- Karabiber
- Servis için
- Maydanoz
- Soğan
- Domates
- Limon
Hazırlanışı:
- Hamur için unu yoğurma kabına alın, üzerine suyu ve mayayı ekleyerek yoğurun. Tuzu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
- Hamuru tezgaha alıp hafif unlayarak yoğurun ve toparlayın. Hamuru mayalanması için yoğurma kabına alın ve 1 saat kadar dinlendirin.
- Hamur mayalanırken iç harcı için soğan, domates ve maydanozu ince kıyın. Kıyma, tuz ve baharatlarla karıştırıp soğuması için kenara alın.
- Mayalanan hamuru 10 eşit bezeye ayırın. Bu bezeleri merdane yardımıyla tek tek açın.
- Açtığınız hamurun üzerine kıymalı harçtan bir miktar yayın. Lahmacunu geniş bir tencereye alın.
- Orta ateşte kapağı kapalı olarak tek tek pişirin. Altı aynı odun ateşindeki gibi hafif kararıp pişince servis tabağına alın.
- Tüm lahmacunlar piştikten sonra yanında maydanoz, soğan, domates ve limonla servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.