menu

close

menu

close

menu

close

Fesleğenli ve bademli makarna salatası

Fesleğenli ve bademli makarna salatası tarifi

Malzemeler:
350 gr deniz kabuğu ya da burgu integral makarna
Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 avuç fesleğen yaprağı
Yarım çay bardağı frenk soğanı ya da taze soğan, ince kıyılmış
Yarım çay bardağı maydanoz, ince kıyılmış
Bir kase çeri domates
2 yemek kaşığı çiğ badem, kırılmış
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
Parmesan peyniri

Hazırlanışı:
Makarnayı bir tencerede paket üzerindeki pişirme süresine göre haşlayın. Süzüp, yapışmaması ve kurumaması için biraz zeytinyağı döküp karıştırın ve soğumaya bırakın. Bu sırada 1 kaşık zeytinyağını tavada ısıtın. Kıyılmış sarımsakları yarım dakika yağda soteleyin. Ocağı kapatıp ince kıyılmış frenk soğanı, maydanoz ve fesleğen yapraklarını tavaya atıp karıştırın. Tuzunu ekleyin. Bu karışımı püre haline gelinceye kadar mutfak robotunda çekin. Makarnayı sos ile karıştırın. Badem ve domateslerle harmanlayın. Karabiberi ve kalan zeytinyağını çiğ olarak ekleyin. Parmesan peyniri ile süsleyip servis yapın.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Cevizli mantarlı patlıcan
Salatalıklı ayran çorbası
Fırında pastırmalı ıspanak mücveri
Fırında yer elması
Fırında otlu mantar güveç
Domates soslu tagliatelle
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Cevizli mantarlı patlıcan
Salatalıklı ayran çorbası
Fırında pastırmalı ıspanak mücveri
Fırında yer elması
Fırında otlu mantar güveç
Domates soslu tagliatelle

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.