Fesleğenli ve bademli makarna salatası tarifi

Malzemeler:

350 gr deniz kabuğu ya da burgu integral makarna

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 avuç fesleğen yaprağı

Yarım çay bardağı frenk soğanı ya da taze soğan, ince kıyılmış

Yarım çay bardağı maydanoz, ince kıyılmış

Bir kase çeri domates

2 yemek kaşığı çiğ badem, kırılmış

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

Parmesan peyniri



Hazırlanışı:

Makarnayı bir tencerede paket üzerindeki pişirme süresine göre haşlayın. Süzüp, yapışmaması ve kurumaması için biraz zeytinyağı döküp karıştırın ve soğumaya bırakın. Bu sırada 1 kaşık zeytinyağını tavada ısıtın. Kıyılmış sarımsakları yarım dakika yağda soteleyin. Ocağı kapatıp ince kıyılmış frenk soğanı, maydanoz ve fesleğen yapraklarını tavaya atıp karıştırın. Tuzunu ekleyin. Bu karışımı püre haline gelinceye kadar mutfak robotunda çekin. Makarnayı sos ile karıştırın. Badem ve domateslerle harmanlayın. Karabiberi ve kalan zeytinyağını çiğ olarak ekleyin. Parmesan peyniri ile süsleyip servis yapın.