Fırında hindi

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- kişilik -

Malzemeler

1 tane hindi

2 tane kuru soğan

2 tane havuç

3 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı domates salçası



Hazırlanışı

Hindiyi yıkayıp, temizleyin. Geniş bir tencerenin içine hindiyi koyun. Kuru soğanı küp küp doğrayın, havucu tıraşlayın ve küp küp doğrayıp tencereye ilave edin. Üzerine bolca su ekleyip, tencereyi ocağa koyun ve haşlayın. Hindiyi tencereden alın ve fırın tepsisine koyup soğumasını bekleyin. Hindi soğuduktan sonra salçayı sürün ve tereyağını minik minik parçalar halinde hindinin üzerine yerleştirin. Haşlama suyundan 2 su bardağı alın ve tepsinin dibine döküp, tepsiyi fırına verek iyice kızarana pişirin. Kızaran hindiyi fırından alın ve servis tabağının ortasına koyup, kenarlarını ilk başta haşladığınız havuç ve soğanları döşeyin servis edin.







