Fırında kök sebzeli kuzu incik tarifi

Malzemeler

4 bebek patates

3 bebek havuç

2 pancar

1 kırmızı soğan

Sosu için

½ limonun kabuğu ve suyu

1 chili biber

1 dal biberiye

4-5 dal taze kekik

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

2 kuzu incik



Hazırlanışı:

Patates, havuç ve pancarı hafif haşlayıp uzunlamasına dörde bölün ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine alın. Kalın elma dilimi şeklinde doğradığınız soğanı da tepsiye ilave edin. Limon kabuğu, chili biberi, biberiye, kekik ve sarımsağı havanda dövüp bir kaseye alın. Limon suyu ve zeytinyağını ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Sosu sebzelerin üzerine gezdirin ve hafif yumuşayana kadar önceden ısıtılmış 185 derece fırında pişirin. Kuzu inciği bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan eti kemiğinden ayırın ve sebzelerin üzerine yerleştirip çok az zeytinyağı gezdirin. Kuzu incik etleri kızarana kadar pişirin.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

