Elif Edes Tapan'dan fırında uskumru tarifi...
Malzemeler
4 adet uskumru
2 adet lime
15-20 adet kiraz domates
10-15 adet arpacık soğanı
2-3 adet defne yaprağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
6-8 kaşık zeytinyağı
1/2 demet maydanoz
Hazırlanışı
Uskumruların üzerine bıçakla ince kesikler attıktan sonra fırın tepsisine dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Dilimlenmiş arpacık soğanları, lime’ları, ikiye kesilmiş kiraz domatesleri, defne, tuz ve biberi ekledikten sonra fırın tepsisinin üzerini pişirme kağıdıyla kapatın. 190 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Servis yapmadan önce üzerine taze maydanoz serpin.