Güveçte sebzeli etli pilav
8 kişilik
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Malzemeler
2 su bardağı
baldo pirinç
½ kg dana bonfile
2 patlıcan
1 havuç
1 su bardağı bezelye
1 soğan
2 domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı
tereyağı
1 yemek kaşığı
ayçiçek yağı
Tuz, karabiber
¼ demet ince kıyılmış
maydanoz
2 su bardağı sıcak su
Hazırlanışı
Patlıcanların kabuklarını alacalı soyun.
Küp şeklinde doğrayın ve ayçiçek yağında
kızartın. Bonfileyi ince kuşbaşı şeklinde
doğrayın. Güvece ayçiçek yağını aktarıp
etleri kavurun. Etler suyunu salıp çekince
yemeklik doğranmış soğan ve sarımsakla
birlikte pişirin. Tavla zarı şeklinde
doğradığınız havucu ekleyip karıştırın.
Yıkadığınız pirinci ekleyin. Kabuklarını
soyup minik küpler halinde doğradığınız
domatesleri de ilave edin. Bir su bardağı
bezelyeyi ilave edin. Tuzunu ekleyin. İki su
bardağı sıcak su ilave edin. Kaynamaya
başladığı anda kapağını kapatın ve fırına
yerleştirin.180 derece fırının orta katında
15-20 dakika pişirin. Pilavı fırından çıkartın.
Servis yapmadan önce üzerine kızarmış
patlıcanları ve ince kıyılmış maydanozu
ilave edin ve servis yapın.