Güveçte sebzeli etli pilav

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8 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

½ kg dana bonfile

2 patlıcan

1 havuç

1 su bardağı bezelye

1 soğan

2 domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz, karabiber

¼ demet ince kıyılmış maydanoz

2 su bardağı sıcak su



Hazırlanışı

Patlıcanların kabuklarını alacalı soyun. Küp şeklinde doğrayın ve ayçiçek yağında kızartın. Bonfileyi ince kuşbaşı şeklinde doğrayın. Güvece ayçiçek yağını aktarıp etleri kavurun. Etler suyunu salıp çekince yemeklik doğranmış soğan ve sarımsakla birlikte pişirin. Tavla zarı şeklinde doğradığınız havucu ekleyip karıştırın. Yıkadığınız pirinci ekleyin. Kabuklarını soyup minik küpler halinde doğradığınız domatesleri de ilave edin. Bir su bardağı bezelyeyi ilave edin. Tuzunu ekleyin. İki su bardağı sıcak su ilave edin. Kaynamaya başladığı anda kapağını kapatın ve fırına yerleştirin.180 derece fırının orta katında 15-20 dakika pişirin. Pilavı fırından çıkartın. Servis yapmadan önce üzerine kızarmış patlıcanları ve ince kıyılmış maydanozu ilave edin ve servis yapın.