Akşam yemeği için lezzetli bir öneri...
Malzemeler
1 kg mezgit
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı beyaz un
4 yumurta
2 yemek kaşığı haşhaş
1 yemek kaşığı susam
1 su bardağı soya unu
Servis için
1 demet roka
Kızartmak için
2 su bardağı Ayçiçek yağı
Hazırlanışı:
Balıkları yıkayıp tuzlayın.Yumurtaları geniş bir kasede çırpın. Haşhaş, susam ve soya ununu yayvan bir kapta karıştırın. Balıkları sırasıyla yumurta ve unlu karışıma batırıp kızgın yağda kızartın. Yanında roka yaprakları ile sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.