Akşam yemeği için lezzetli bir öneri...

Malzemeler

1 kg mezgit

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı beyaz un

4 yumurta

2 yemek kaşığı haşhaş

1 yemek kaşığı susam

1 su bardağı soya unu

Servis için

1 demet roka

Kızartmak için

2 su bardağı Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Balıkları yıkayıp tuzlayın.Yumurtaları geniş bir kasede çırpın. Haşhaş, susam ve soya ununu yayvan bir kapta karıştırın. Balıkları sırasıyla yumurta ve unlu karışıma batırıp kızgın yağda kızartın. Yanında roka yaprakları ile sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.





