Hindi bohça tarifi

Bohça hamuru için

Malzemeler:

• 500 gr siyez unu

• 8 yumurta sarısı

• 80 ml su

• 40 ml zeytinyağı

• Tuz ve karabiber

İç harç için

• 5 adet kestane

• 250 gr tiftiklenmiş hindi göğüs

• 5 adet adaçayı

• 3 adet taze sarımsak

• Bal

• Zerdeçal

• Biberiye



Hazırlanışı:

Hamur malzemelerini karıştırıp, dolapta en az bir saat dinlenmeye bırakın. Zeytinyağı, bal, hardal ve biberiye ile hindi butunu marine edin. Üzerine tuz koyarak yüksek ısıda mühürleyin. (Tuz karamelizasyon ve kabuk oluşumunu artırır.) Bu işlemi ister ocağın üzerinde döküm tencerede, isterseniz de fırında 250 derecede yapabilirsiniz. Mühürlemeden sonra pişme işlemi için tencereye, hindinin üçte birini kaplayacak şekilde su koyup, üzerini folyo ile kapatın. 175 derecede 2 saat pişirin. Çıktıktan sonra kalın kalın olacak şekilde eti tiftikleyin. Zeytinyağı koyduğunuz tavada adaçayı yapraklarını ve sarımsağı soteleyin. Tiftik edilmiş hindi eti ile karıştırıp içine kestaneyi ekleyin. Karışımı bir kenara aldıktan sonra mantı hamurunu makarna aparatı ya da oklava ile açıp şekil verin. Ardından da iç harcı bohçanın içine koyup kapatın.



Püf noktası

Bohçaları kaynamış içine tuz atılmış, kabarcıklar çıkmayan suda 3 dakika pişirin. Tereyağına kırmızı toz biber atın. Tabağın altına çırpılmış yoğurdu koyup üstüne didiklenmiş hindi but, onun üstüne bohça koyup, kırmızı toz biberli karışımı döktükten sonra en üstte adaçayı yaprağı ile servis edebilirsiniz.