Hindi köfteli hamburger tarifi...

Malzemeler

300 g hindi kıyması

1 çay kaşığı rezene tohumu

1 limon suyu

1 soğan

1 diş sarımsak

2 kırmızıbiber

2 domates

Yarım çay kaşığı toz şeker

2 hamburger ekmeği

Roka

Garnitürü için

2 patates



Hazırlanışı

Hindi kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın. Rezene tohumu ve limon suyunu ekleyip yoğurun. Kıymalı harçtan 12 adet yuvarlak köfte hazırlayın. Zeytinyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alarak ısıtın. Köfteleri hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine alarak yağını çektirin. Köfteleri kızarttığınız tavaya piyazlık doğranmış soğan, rendelenmiş sarımsak, julyen doğranmış kırmızıbiber ve küp doğranmış domatesi ekleyin. Toz şekeri ekleyip karıştırarak pişirin. Daha sonra kızartığınız köfteleri ilave edip 15 dakika daha pişirin. Garnitürü için, elma dilimi şeklinde doğradığınız patatesleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Hamburger ekmeklerinin içine hazırladığınız soslu köfteden koyup roka ile süsleyerek servis tabağına alın. Yanında fırınlanmış patatesle birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

