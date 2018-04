Kalbuni pilavı

6 kişilik

Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

50 gr kuş üzümü

50 gr çekirdeksiz siyah üzüm

75 gr İzmir çekirdeksiz üzüm

500 gr fındık büyüklüğünde kesilmiş kuzu eti

4 su bardağı et suyu veya su

100 gr tereyağı

50 gr kabuksuz badem içi

50 gr Antep fıstığı içi

1 tatlı kaşığı tuz

1/3 çay kaşığı tarçın

1/3 çay kaşığı toz kakule

Tuz



Hazırlanışı:

Pirinci bol suyla yıkayın ve suyunu süzün. Kuş üzümlerinin saplarını temizleyip yumuşayana kadar suda bekletin. Diğer üzümleri de temizleyip yıkayın ve suyunu süzün. Etleri yıkayıp tencereye alın. üzerine 3 yemek kaşığı et suyu ekleyin ve kavurarak pişirin. 50 gr tereyağını tavada eritin. Badem ve Antep fıstıklarını ekleyin. Bademler pembeleşince üzümleri ekleyin. birkaç saniye kavurup tavayı ocaktan alın. Pirinç, kalan et suyu, kavrulmuş fıstık, badem ve üzüm karışımını etlere ilave edin. Tuzla tatlandırın. Kısık ateşte pirinç taneleri yumuşayana kadar pişirin. Kalan tereyağını bir tavada eritip pilavın üzerine gezdirin. 1-2 dakika daha pişirip tencereyi ocaktan alın. Pilavın üzerini kağıt havluyla kapatıp 10 dakika demlendirin. Tarçın ve kakule serpip sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.