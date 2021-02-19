Karamelize soğanlı hamburger nasıl yapılır? İşte ev yapımı nefis hamburger

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KARAMELİZE SOĞANLI EV YAPIMI HAMBURGER TARİFİ

Malzemeler

500 gr yağlı kıyma

1/4 soğan rendesi

1 diş sarımsak

2-3 yemek kasığı Worcestershire sos (alternatif olarak 1.5 yemek kaşığı pekmez ve 1

yemek kaşığı sirke eklenebilir)

Tuz, karabiber, pulbiber

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Karamelize soğan için;

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı sirke

1 fiske toz şeker

Tuz, karabiber

1 yemek kaşığı Worcestershire sos (isteğe bağlı)



Ara katlar için;



Ketçap, mayonez, barbekü sos, salatalık turşusu, peynir dilimleri, marul, domates

Ev yapımı hamburger ekmeği için;

4 su bardağı un

1 silme yemek kaşığı kuru maya (10gr)

1 çay bardağı süt

3 adet yumurta ve 1 adet yumurta beyazı

80 gr tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz



Üzeri için;

1 yumurta sarısı

tatlı kaşığı süt

Susam



HAZIRLANIŞI

Hamburger ekmeği için; 4 su bardağı unu bir karıştırma kabına alıp üzerine tuz ve toz şekeri koyun ve ortasını havuz şeklinde açın.