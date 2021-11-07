Kayseri mutfağının en sevilen lezzetleri arasında Kayseri Yağlaması da yer alır. Orijinal Kayseri mutfağında yağlamanın kıymalı, peynirli ve hakırdaklı (kavrulmuş kuyruk yağlı) çeşitleri vardır. Peki, Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Betül Tunç'un Kayseri yağlaması için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları şöyle: (Bu makalenin ardından Kayseri mantısı tarifine de bakabilirsiniz)

Malzemeler



Yufkaları için;

3 su bardağı un

1/2 çay kaşığı toz şeker (İsteğe bağlı)

Tuz

Aldığı kadar süt



Kıyması için;

250 gr kıyma

2 adet soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, kırmızı pul ve toz biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı



Üzeri için;

Yoğurt



Hazırlanışı



