Kereviz kalye

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik -

Malzemeler

500 gr kuzu eti

2 orta boy soğan

50 gr tereyağı

3 orta boy kereviz

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

4 su bardağı et suyu



Hazırlanışı:

Küçük parçalar şeklinde doğranmış eti tencereye alıp orta ateşte bıraktığı suyu çekene kadar kavurun. Yarım ay şeklinde doğranmış soğanları ve tereyağını ekleyip 5 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Kerevizlerin kabuğunu soyup yarım halka şeklinde doğrayın. Ete ekleyip kavurmaya devam edin. Sıcak et suyunu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Haşlanmış nohut ve üzüm pekmezini ekleyip pişirmeye devam edin. 30-35 dakika pişirip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



