Kinoalı mantarlı mevsim omlet tarifi

Malzemeler:

2 orta boy haşlanmış patates

2 adet yumurta

1 su bardağı kinoa

3-4 adet mantar

1 dilim taze beyaz peynir

1 adet yeşil biber

1/3 demet maydanoz

1 adet kırmızı biber

Tuz, karabiber

1 paket kabartma tozu



Hazırlanışı:

Mevsim sebzelerini yıkayıp, doğrayın. Sebzeleri ve diğer malzemeleri bir çatal yardımıyla ezin. İçerisine 1 su bardağı kinoayı ilave edin. Arzu ettiğiniz baharatları da ilave ederek karıştırmaya devam edin. İçerisine küçük parçalar haline getirdiğiniz beyaz peyniri ilave edin. Daha sonra az miktarda sıvı yağ eklediğiniz pişirme tavasına döküp, önlü arkalı olarak pişirmeye bırakın. İstiyorsanız yarım çay bardağı süt ile bir yumurta sarısını sürebilirsiniz, aynı tadı verecektir.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

