Kırma tavuk yahnisi

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6 kişilik -

Malzemeler

1 bütün tavuk

3 soğan

100 gr tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 demet kıyılmış maydanoz

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Tavuğu iri parçalar şeklinde kesin. Bol suyla yıkayıp süzün. İnce doğranmış soğanları bir parça tülbentin içine alıp sıkarak suyunu süzün. Tavuk parçalarını tuz ve soğan suyuyla ovarak buzdolabında 1 saat dinlendirin. Terbiye ettiğiniz tavuk etlerini ızgarada pişirin. Kırmızı pul biber ve karabiber eklediğiniz tereyağını tavada kızdırın. Izgarada pişirdiğiniz tavuk etlerini tabanı yayvan bir tencereye dizin. üzerine suyunu süzdüğünüz soğanları ekleyin. Biberli tereyağı sosunu soğanların üzerine gezdirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Kıyılmış maydanozları ilave edin ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Orta ateşte yarım saat pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



