Kırmızıbiberli tavuk köftesi
- kişilik
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Malzemeler
500 gr tavuk eti
1 kırmızıbiber
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
1 yumurta
3-4 yemek kaşığı galeta unu
3 taze soğan
Tuz
Karabiber
Kimyon
Kırmızı pul biber
Kızartmak için:
Ayçiçeği yağı
Sos için:
125 ml acı sos
Hazırlanışı
Tavuk etini mutfak robotunda çekerek kıyma haline getirin. Kırmızıbiber ve taze soğanları çok küçük doğrayarak kıymaya karıştırın. Rendelenmiş sarımsak, maydanoz, yumurta, galeta unu, tuz ve baharatları ekleyerek yoğurun. Harçtan parçalar kopartıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın ve kızgın yağda kızartın. Yanında acı sosla birlikte servis yapın.