Kırmızıbiberli tavuk köftesi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

500 gr tavuk eti

1 kırmızıbiber

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1 yumurta

3-4 yemek kaşığı galeta unu

3 taze soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

Kızartmak için:

Ayçiçeği yağı

Sos için:

125 ml acı sos



Hazırlanışı

Tavuk etini mutfak robotunda çekerek kıyma haline getirin. Kırmızıbiber ve taze soğanları çok küçük doğrayarak kıymaya karıştırın. Rendelenmiş sarımsak, maydanoz, yumurta, galeta unu, tuz ve baharatları ekleyerek yoğurun. Harçtan parçalar kopartıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın ve kızgın yağda kızartın. Yanında acı sosla birlikte servis yapın.